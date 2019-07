Rissa tra commercianti,un agente contuso

(ANSA) - SIENA, 30 GIU - Una violenta rissa tra due gruppi di commercianti egiziani è scoppiata in via dei Rossi nel centro di Siena a causa di una diatriba di natura economica. I partecipanti sono stati tutti denunciati dalla polizia e un agente intervento è rimasto contuso.

All'arrivo dei poliziotti, uno dei protagonisti della rissa, incurante delle forze dell'ordine, si è scagliato violentemente contro un connazionale mettendogli con forza le mani sul collo.

Un agente si è frapposto fra i due contendenti cercando di dividerli ma, caduto a terra durante la colluttazione, è stato colpito alla schiena ed al basso ventre col manico di una scopa, da un terzo egiziano, accorso in aiuto di uno dei due litiganti.

Al termine della violenta lite, ed a seguito dell'intervento di una seconda volante, tutti i partecipanti sono stati portati in questura e denunciati. Il poliziotto è stato giudicato guaribile in cinque giorni. Negli ultimi 15 giorni è la quarta volta che la polizia interviene per le liti tra i due gruppi di egiziani.