Sciame sismico nel Senese, nessun danno

(ANSA) - SIENA, 29 GIU - Uno sciame sismico ha investito il Senese con ben 21 scosse che nella notte hanno interessato il territorio del comune di Colle Val d'Elsa con epicentro tra1Colle-Borgatello-Bibbiano. La terra ha tremato dalle 23.28 alle 4.13 di questa mattina. Tre le scosse di maggiore intensità avvertite dalla popolazione e anche nella città di Siena, ma anche in alcune zone della provincia di Firenze. La prima alla mezzanotte e quaranta di magnitudo 2.6 a 6.4km di profondità. La seconda di 3.2 a 8.4 km di profondità alle 1.03 e una terza di 2.0 a 7.9 km di profondità alle 3.41. Paura tra la popolazione che è scesa in strada ma non si registrano danni a persone o cose. "La macchina della protezione Civile - ha detto il sindaco Alessandro Donati - è in allerta ma non ci sono situazioni che ne determinino l'attività. Ho verificato personalmente che tutti sono rientrati in casa, oltre che in Piazza Arnolfo anche a Borgatello, Campiglia, Le Grazie, Borgo Nuovo che sono le zone più prossime all'epicentro".