Caldo: a Firenze scatta l'Alert system

(ANSA) - FIRENZE, 26 GIU - Arriva l'Alert System a Firenze per l'emergenza caldo. Stasera, a partire dalle 19, i fiorentini riceveranno una telefonata a casa del sindaco Dario Nardella con un messaggio di prevenzione per 'difendersi' dalle temperature record di questi giorni: secondo il bollettino, elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute, domani e venerdì è prevista l'allerta rossa con temperature percepite fino 39 gradi. Il messaggio raggiungerà 83mila famiglie. Sempre a disposizione per emergenze il numero della protezione civile comunale 0557890.

"Per far fronte all'emergenza caldo stamani abbiamo mobilitato protezione civile e assessorato al Welfare - ha detto Nardella - e monitoreremo ora dopo ora la situazione. Il nostro impegno è massimo affinché l'ondata di calore di questi giorni crei il minor numero di disagi possibili".