Orsetti:a Firenze lettera compagni Siria

(ANSA) - FIRENZE, 23 GIU - La lettura dei compagni che sono rimasti in Siria e il saluto di babbo Alessandro sono stati alcuni dei momenti più toccanti della veglia per Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso lo scorso 18 marzo negli scontri in Siria con l'Isis.

Domani, dalle 10 di mattina, davanti alla Basilica di San Miniato, ci sara' un momento di ricordo con padre Bernardo, aperto a tutti. La sepoltura sara' poi in forma privata nel cimitero di San Miniato. "Sono venute persone da Milano, ma anche dal meridione, da altre parti d'Italia e dalla Svizzera - ha detto Luca Rasoti, zio di Lorenzo -. Persone che non lo conoscevano e che sentendo ciò che è accaduto sono voluti venire qui per salutarlo". Già oltre cento le persone che da stamani hanno voluto rendere omaggio a Orsetti. Presenti al circolo i genitori del 33enne, la sorella, la nonna, familiari e amici.