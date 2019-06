Incidente a Livorno, muore motociclista

(ANSA) - LIVORNO, 21 GIU - Incidente mortale sul Romito, la litoranea a sud di Livorno, verso le 23.30 di ieri: un motociclista di 56 anni, di Cecina, è morto dopo essersi scontrato con un'auto per cause ancora al vaglio della polizia municipale.

Sul posto, in prossimità della salita che porta alla Cala del Leone, poco dopo il ponte del Romito, è subito intervenuto il 118 con due ambulanze della Misericordia, ma per il motociclista non c'è stato niente da fare. Per i rilievi e per deviare il traffico su un'unica carreggiata è intervenuta la polizia municipale di Livorno con due pattuglie.