Sfondano vetro banca, rapina 70mila euro

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Spettacolare rapina in pieno giorno a Firenze ai danni di un'agenzia del Monte dei Paschi di Siena, in via di Soffiano. Quattro banditi, a volto coperto, hanno sfondato con un'auto rubata il vetro antiproiettile della banca facendo la manovra dal retro dell'edificio. Poi, minacciando i dipendenti con una pistola, si sono fatti consegnare 70.000 euro e sono scappati con due scooter. Sono soldi che erano destinati alla ricarica dello sportello bancomat. Non risulta nessun ferito. Indagini e ricerche dei carabinieri sono in corso, anche attraverso l'acquisizione dei filmati. I rilievi sono stati effettuati dalla squadra investigazioni scientifiche di Firenze dell'Arma.



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:52