Canina 6 mesi abbandonata in A1, salvata

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Salvata dalla polstrada una canina di sei mesi che era stata abbandonata in autostrada. Sfinita per il caldo, si era accucciata sulla corsia di emergenza, dove è stata notata da un automobilista che ha avvisato il 113.

L'episodio è accaduto sabato scorso, lungo la A1 all'altezza di Montepulciano (Siena).

Gli agenti intervenuti sul posto, insieme a personale della manutenzione di Autostrade, le hanno offerto da bere per calmarla e guadagnare la sua fiducia. Poi la canina, una meticcia, è stata portata presso la caserma della stradale a Battifolle, dove è stata presa in consegna da un incaricato dell'Enpa, inviato dalla Asl di Arezzo. L'animale non aveva addosso alcun microchip, ma gli investigatori sono al lavoro per risalire all'identità di chi l'ha abbandonata.



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:50