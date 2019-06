Alinari: Barni, da Mibac prezzo congruo

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - "Il ministero per i Beni e le attività culturali ci ha mandato una nota e una relazione in cui dà una valutazione economica congrua della collezione Alinari.

Il bene è vincolato, quindi il ministero dice che deve essere venduto tutto insieme, non può essere venduto a pezzi". Lo ha detto Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana e assessore alla Cultura parlando degli ultimi sviluppi sull'acquisizione dell'archivio Alinari da parte della Regione Toscana. La valutazione arrivata dal Ministero, ha aggiunto Barni, "sarà oggetto di un prossimo incontro con la società Alinari per comunicarla loro e poi capire come proseguire. La Regione è intenzionata ad andare avanti, l'operazione sarà complessa anche perché ci sono tutte le questioni della conservazione, della gestione e della valorizzazione. Abbiamo ben chiaro il quadro, sarà un percorso complesso, ma siamo pronti".