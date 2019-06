Toscana,alle 19 affluenza pari al 39,84%

(ANSA) - FIRENZE, 9 GIU - E' in forte calo anche in Toscana l'affluenza ai seggi allestiti per i ballottaggi. Alle 19, il dato si attesta al 39,84% contro il 53,47% del primo turno. Meno elettori anche nei due capoluoghi di provincia: a Prato alle 19 ha votato il 40,51%, circa 11 punti in meno rispetto al 26 maggio, mentre a Livorno la percentuale si è fermata a 38.16% contro il 54,26% del primo turno. In entrambe le città la scelta è tra due candidati di centrosinistra e centrodestra. A Livorno Luca Salvetti (Pd e liste civiche) parte dal 34,20% mentre il suo avversario, Andrea Romiti (centrodestra) al primo turno si era fermato al 26,64%. A Prato il sindaco uscente, Matteo Biffoni (centrosinistra) aveva ottenuto il 47,16% contro il 35,12% di Daniele Spada (centrodestra). Complessivamente i comuni toscani chiamati al ballottaggio sono 18, compreso Capoliveri, piccolo comune dell'isola d'Elba dove i due candidati a sindaco il 26 maggio avevano ottenuto lo stesso numero di voti. Si vota fino alle 23.00.