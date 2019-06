Salvini anticipa arresti irrita procura

(ANSA) - PRATO, 6 GIU - Sono solo tre, al momento, le misure cautelari eseguite nei confronti di 10 cittadini cinesi nell'ambito di un'inchiesta sul controllo del traffico di prostituzione a Prato. Gli arresti sono stati anticipati dal ministro dell'Interno Matteo Salvini mentre l'operazione è ancora in corso: "Si erano fronteggiati a Prato con coltelli e pistole per il controllo della prostituzione: dieci cinesi, tra cui sei clandestini, sono stati arrestati. Grazie ai Carabinieri! Nessuna tolleranza per i delinquenti: per loro la pacchia è finita!", aveva scritto il ministro. Una circostanza che ha fatto "irritare", secondo quanto appreso, il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi. Il vicepremier proprio stasera sarà a Prato per il ballottaggio in programma domenica prossima.