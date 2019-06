A Pistoia blues Harper e Noel Gallagher

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - Un cartellone di concerti con artisti del calibro di Ben Harper e Noel Gallagher, ma anche una serata speciale, 'la notte del blues' con oltre 100 musicisti e tanti eventi collaterali: è quanto propone il Pistoia blues per festeggiare il traguardo della sua 40/a edizione, in programma nel centro storico della città toscana dal 5 al 10 luglio.

Ad aprire la rassegna appunto 'La notte del blues' (5 luglio), a ingresso gratuito, che si svolgerà in piazza Duomo e in altre 5 piazza cittadine collegate tra loro da un mercatino.

Sul palco principale saliranno i Black Stone Cherry, Ana Popovic, il rock dei Lambstone e il nuovo progetto di Filippo Margheri. Poi il festival entrerà nel vivo con i concerti dei Thirty Seconds To Mars (6/7), Robben Ford e Eric Gales (7/7), Noel Gallagher che l'8 luglio sarà sul palco con i suoi High Flying Birds e Ben Harper che con la storica band Innocent Criminals chiuderà il festival il 10. Tra gli eventi collaterali una mostra fotografica che racconta i 40 anni del festival.