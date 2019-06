13enne minacciato e rapinato a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - Rapinato da un giovane, che gli ha strappato l'orologio e poi lo ha costretto, minacciandolo, a consegnargli il telefono cellulare. E' accaduto ieri intorno alle 15 a un ragazzino di 13 anni, in via Gran Bretagna nella zona di Gavinana a Firenze. In base al suo racconto il malvivente, probabilmente di origine nordafricana, avrebbe poi aggredito altri due suoi coetanei, frugando nelle loro tasche senza però prendere nulla. Sempre in via Gran Bretagna, mercoledì scorso un 14enne è stato aggredito da un rapinatore, che dopo averlo colpito con un pugno allo stomaco gli ha portato via il cellulare. La polizia, che indaga su entrambi i colpi, non esclude che possano essere stati messi a segno dalla stessa persona.