Accoltellato a Camaiore, grave 50enne

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 31 MAG - Agguato a S. Maria Albiano, una frazione di Camaiore (Lucca), dove un 50enne è stato accoltellato vicino alla sua abitazione. E' successo ieri sera, intorno alle 23. L'allarme è stato dato dalla madre dell'uomo che, dopo essere stato accoltellato alla schiena e al bacino, è riuscito a salire nella sua abitazione. Subito soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all'ospedale Versilia e da qui trasferito in codice rosso a quello di Cisanello (Pisa). Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto per dare un nome e un volto agli aggressori e cercare di capire i motivi dell'accaduto. L'uomo sarebbe stato colpito alle spalle, forse con una roncola. Nel corso della nottata i medici dell'ospedale di Cisanello lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo vive gran parte dell'anno all'estero e torna saltuariamente in Lucchesia a trovare la madre.