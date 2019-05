Massa Carrara, confermato stop uso pozzi

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 28 MAG - Un'area di 16 km quadrati, che abbraccia l'intera zona industriale di Massa Carrara e arriva fino alla costa, sarà interessata dall'ordinanza dei sindaci di Massa e di Carrara, Francesco Persiani e Francesco De Pasquale che, entro 24 ore, confermeranno il divieto di utilizzo dell'acqua dei pozzi artesiani nell'area interessata dalle analisi di Arpat e dalla prossima bonifica della falda acquifera dopo l'avvio delle procedure per la bonifica. In realtà il divieto per usi domestici, sanitari, alimentari e di irrigazione "è in vigore nella zona dal 1981, ma nessun sindaco - ha ricordato Persiani - lo ha mai rinnovato". Ad esempio "ci sono numerosi stabilimenti balneari e campeggi - ha detto l'assessore all'ambiente di Massa Veronica Ravagli - che non possono utilizzare l'acqua dei pozzi per le docce dei loro utenti, turisti, campeggiatori, e bagnanti", ma in realtà lo sapevano e "quindi si saranno attrezzati utilizzando l'acqua dell'acquedotto o di altra provenienza".