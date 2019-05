Eterna musa, galleria donne '800 e '900

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 27 MAG - Una galleria di tipi femminili tra '800 e '900, con opere, talvolta mai prima esposte, di Fattori e Lega, Induno, Favretto, Casorati, Hayez e Sironi tra gli altri. E' 'L'eterna musa - L'universo femminile tra '800 e '900', mostra ospitata dal 2 giugno al 3 novembre al Centro Matteucci per l'Arte Moderna a Viareggio (Lucca), a cura di Giuliano Matteucci.

L'esposizione, spiegano gli organizzatori, propone una selezione di opere che raffigurano quaranta donne normali, di famiglia o della porta accanto, mai dive, se non proprio tra le mura di casa, per formare una cangiante galleria di personalità, ognuna a suo modo protagonista in una frazione di tempo e in un angolo di spazi, muovendo dal primo Ottocento per approdare al Novecento con affondi intenzionali e suggestivi nei due dopoguerra, entrambi forieri di grandi mutamenti.