Auto in fiamme in portico, casa evacuata

(ANSA) - DONORATICO (LIVORNO), 27 MAG - Un'incendio di un'auto posteggiata sotto il porticato di un palazzo di Donoratico (Livorno) ha causato danni al solaio dell'abitazione del primo piano provocando l'evacuazione, in via precauzionale, di una famiglia di tre persone. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cecina (Livorno). L'allarme è scattato intorno alle 11 in via Leonardo Da Vinci. Nell'incendio il mezzo ha subito gravi danni così come il solaio dell'edificio sovrastante il veicolo. L'intervento della squadra dei vigili del fuoco ha consentito di salvare gli altri veicoli che si trovavano nelle vicinanze e limitare i danni allo stabile.