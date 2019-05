Perde controllo auto, sfonda vetrata bar

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Ha perso il controllo della sua auto sfondando con la vettura la vetrata di un bar sull'Aurelia a Pisa. L'incidente è avvenuto intorno alle 6. Praticamente illeso l'automobilista, un 25enne di Pisa. Nessun ferito tra il personale del locale che aveva appena aperto.

In base alle prima informazioni, non si esclude che il giovane conducente abbia sbandato all'ingresso di una rotatoria per averla forse imboccata a forte velocità. L'auto ha poi urtando il marciapiede e si è ribaltata, andando quindi a sfondare con la parte anteriore la vetrata del bar e rimanendovi incastrata. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e per i rilievi la polizia municipale. Il 25enne è uscito autonomamente dall'abitacolo semidistrutto della vettura, venendo poi accompagnato in ospedale per accertamenti.