Amministrative:187 Comuni toscani a voto

Sono 187 i Comuni toscani, tra cui Firenze, Livorno e Prato, chiamati al voto domenica 26 maggio per rinnovare le cariche amministrative: in totale gli elettori sono 2,354 milioni, pari al 63% dei cittadini residenti nella regione. Questa la fotografia di Anci Toscana sulle elezioni comunali in Toscana.

In totale sono 558 i candidati sindaco di cui 123 donne (22%) e 435 gli uomini (78%). Riguardo l'orientamento politico, secondo i dati forniti dai Comuni, 197 candidati sindaco sono riconducibili a liste di centrosinistra (35,4%), 160 a liste di centrodestra (29%), 113 a liste civiche (20%). Per i 5Stelle i candidati sindaco sono 41 (7,3%), stesso numero per la sinistra, mentre per la destra i candidati sono 6. In 7 comuni non ci sarà competizione: si registra un solo candidato sindaco a Badia Tedalda, Chianni, Chiusdino, Chiusi della Verna, Monterotondo Marittimo, S.Romano in Garfagnana, e Sestino. Su 142 sindaci ricandidabili, ben 115 si ripresentano al voto, tra cui 10 al terzo mandato.