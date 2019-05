(ANSA) GROSSETO, 24 MAG - Una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta per un incendio in un appartamento in via Podgora. Le fiamme sono state spente ma è stato necessario rendere inagibile parte dell'abitazione. Nessuna persona è stata coinvolta ma la squadra dei vigili ha salvato un criceto intossicato dal fumo: per farlo i pompieri hanno fatto ricorso all'aiuto dell'autorespiratore.