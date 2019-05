(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - Una 65enne è rimasta ferita dopo essere caduta in una botola mentre si trovava in un bar, questa mattina intorno alle 12 a Firenze. La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi ed è stata portata in codice giallo all'ospedale di Careggi. Sull'episodio, secondo quanto si apprende, sono in corso accertamenti da parte degli ispettori di prevenzione e igiene sicurezza sul lavoro della Asl.