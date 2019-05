Una persona è deceduta nel ribaltamento dell'autobus avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Ci sarebbero alcuni feriti. E' quanto dice Anas: il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni. Per cause in corso di accertamento il mezzo sarebbe uscito di strada ribaltandosi nella scarpata a fianco dell'Autopalio.