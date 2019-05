Gdf Livorno scopre 4 colf evasori totali

(ANSA) - LIVORNO, 21 MAG - Tre colf di origine ucraina e un badante nordafricano, evasori totali, sono stati scoperti dalla guardia di finanza Livornese, nel corso di controlli mirati al settore dei lavori domestici, portando alla luce oltre 213 mila euro di redditi non dichiarati. I finanzieri di Cecina hanno effettuato una verifica per gli anni 2013, 2015 e 2016 su un collaboratore domestico 47enne marocchino, residente a Bibbona: l'uomo, sebbene avesse un contratto non ha denunciato le retribuzioni percepite, superiori alla soglia di 8mila euro annui oltre la quale scattano gli obblighi Irpef. Il recupero a tassazione è stato per 46 mila euro. Per una 42enne di origini ucraine ma residente a Cecina, dal 2013 al 2017, i militari hanno ricostruito emolumenti percepiti e mai dichiarati per 69 mila euro. Altre due donne di origini ucraine, una 62enne residente a Bibbona e una 65enne residente a Cecina, spiega la Gdf, hanno occultato 66mila euro e 32mila euro di retribuzione: una dal 2013 al 2017 e l'altra dal 2014 al 2017.