Maltempo: codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Codice giallo dalla mezzanotte di stasera, venerdì, alle 20 di domani, sabato 18 maggio, per precipitazioni e temporali anche forti su costa e Arcipelago in estensione verso l'interno. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una vigilanza per rischio idrogeologico e idraulico a causa di un peggioramento delle condizioni meteo provocato. Il tempo peggiorerà già oggi, venerdì 17 maggio, con piogge sparse in serata su costa e Arcipelago in lenta estensione verso l'interno. Domani, sabato 18, precipitazioni sparse su tutta la regione a prevalente carattere di rovescio e isolati temporali possibili ovunque e più probabili sul settore occidentale. Occasionalmente i temporali potranno essere di forte intensità durante la notte e il primo mattino su Arcipelago e grossetano. Possibilità di colpi di vento e grandinate nei temporali.