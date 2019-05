Seggiolini stadio in plastica riciclata

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - Seggiolini da stadio composti al 30-40% in plastica riciclata. Il progetto, realizzato in partenariato dall'azienda toscana Revet (leader nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti con circa 200 amministrazioni comunali e oltre l'80% della popolazione toscana) e Scuola Superiore S. Anna di Pisa è stato presentato nell'ambito della Green week dell'Ue, inaugurata lunedì a Varsavia e da oggi aperta a Bruxelles. I seggiolini sono pronti per essere portati sul mercato, a partire dallo stadio di Pontedera ed è stata coinvolta anche l'Uefa per raccomandare l'uso dei seggiolini riciclati anche a Euro 2020, che sarà giocato in dodici città diverse in tutta Europa, inclusa Roma.