Uccise ladro, chiesta l'archiviazione

(ANSA) - AREZZO, 15 MAG - La procura di Arezzo ha depositato stamani la richiesta di archiviazione per Fredy Pacini, il gommista di 57 anni di Monte San Savino (Arezzo) che il 28 novembre sparò alcuni colpi di fucile uccidendo Mircea Vitalie, 29 anni, moldavo, che si era introdotto nella sua rivendita di gomme e biciclette probabilmente per rubare. Il pubblico ministero Andrea Claudiani ha firmato la richiesta di archiviazione per legittima difesa putativa.



"Ogni tanto una bella notizia!!! Ho appena chiamato Fredy Pacini per felicitarmi e ribadirgli che eravamo, siamo e saremo sempre al suo fianco, sempre dalla parte del diritto alla legittima difesa!". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando la richiesta di archiviazione depositata dalla procura di Arezzo per il gommista che il 28 novembre uccise un uomo che si era introdotto nella sua rivendita di gomme e biciclette probabilmente per rubare.



Data ultima modifica 15 maggio 2019 ore 21:36