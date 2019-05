Collezione Casamonti, da Mirò a Basquiat

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - Da Boetti a Bill Viola, passando per Schifano, Mirò e Basquiat e molti altri artisti: nuova stagione per la Collezione Casamonti, lo spazio museale a Firenze, in Palazzo Bartolini Salimbeni, che dall'anno scorso accoglie la raccolta d'arte moderna e contemporanea del gallerista fiorentino Roberto Casamonti. Cambiano le opere in mostra: dopo i capolavori della prima metà del Novecento, dal 26 maggio saranno esposti quelli dagli anni '60 a oggi, secondo un allestimento a cura di Bruno Corà.

Il rinnovo era programmato e già annunciato al momento dell'apertura al pubblico della Collezione: l'obiettivo è mettere a disposizione dei visitatori le opere raccolte dal gallerista in 40 anni di ricerche.