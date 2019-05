Ladri di porcellana arrestati in cantina

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Porcellana nel mirino per due ladri, italiani di 51 e 40 anni, sorpresi in una cantina del centro di Firenze dal personale delle Volanti della polizia. I due sono stati arrestati in flagranza mentre trafugavano oggetti in porcellana mettendoli in zaini capienti. E' successo ieri sera. La polizia è intervenuta rapidamente in uno stabile di via delle Pinzochere subito dopo che il proprietario ha avvisato il 113 di aver ricevuto un alert sul telefonino dal sistema di allarme, installato anche a presidio della cantina. Gli agenti appena arrivati hanno notato dall'atrio dello stabile che la porta del vano era stata sfondata e, entrati dentro, hanno colto di sorpresa i due malviventi.