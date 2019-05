Produzione 2018 +14,2% per diporto

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 11 MAG - Nel 2018 in Italia il settore della nautica da diporto ha registrato un incremento produttivo del 14,2%, contro il +0,9% dell'intero comparto manifatturiero. E' il dato principale del 7/o Rapporto Cna 'Dinamiche e prospettiva di mercato della filiera nautica da diporto', presentato oggi a Viareggio (Lucca) a istituzioni, politici, esperti del settore, imprenditori e dirigenti dell'associazione.

Fra il primo trimestre 2015 e il quarto trimestre 2018 la produzione in termini cumulati della nautica da diporto è cresciuta del 43,6% a fronte del +7,1% della manifattura. Le esportazioni di imbarcazioni l'anno scorso sono aumentate, in valore, del 7,9% sul 2017, per un giro d'affari di 1,8 miliardi, il 17% del commercio globale di settore. L'export italiano è assorbito per oltre il 46% dalle Americhe, contro il 40% dell'Europa. I livelli sono quasi quelli del pre-crisi: fatta cento la produzione 2008, a fine dicembre 2018 era a quota 93,5.