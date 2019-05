Pitti,Ferragamo sfila in piazza Signoria

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAG - Sfilerà in piazza della Signoria, nel giorno di apertura dell'edizione 96 di Pitti Uomo (in programma fino al 14 giugno), Salvatore Ferragamo che, come già annunciato a marzo scorso, ha scelto il salone fiorentino come palcoscenico per la nuova collezione menswear primavera-estate 2020. Uno speciale fashion show si terrà così nel cuore della città, piazza dove recentemente è stata restituita ai fiorentini la Fontana del Nettuno di Ammannati grazie al restauro frutto del contributo della Maison. Sotto la direzione creativa di Paul Andrew, della sfilata sarà protagonista un menswear dal contenuto contemporaneo, con uno stile chiaro, caratterizzato da una fresca identità di lusso.