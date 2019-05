Marionette giganti di scena a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAG - Tre giganteschi cavalieri, marionette altre sei metri realizzate dall'artista francese Léonard Martin, in sfilata per il centro storico di Firenze.

Accadrà sabato 4 maggio per la 'Parata dei giganti', ispirata a opere del Rinascimento tra cui La battaglia di San Romano, trittico di Paolo Uccello, che apre l'edizione 2019 de 'La Francia in scena', stagione artistica dell'Institut francais Italia e dell'Ambasciata di Francia in Italia. A partire dalle 15, i tre cavalieri, mossi da un carrello e da due aste, procederanno da piazza Ognissanti in lungarno Vespucci, via di Melegnano, borgo Ognissanti, piazza Goldoni, ancora lungarno Vespucci per fare ritorno poi a piazza Ognissanti.

Firenze, si spiega, è stata scelta non solo perché ospita l'Institut Francais più antico al mondo, ma perché conserva agli Uffizi uno dei tre quadri della Battaglia di San Romano (le altre due parti sono conservate alla National Gallery di Londra e al Louvre di Parigi).