Inseguimento Firenze,udienza slitta 13/5

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - Slittata al 13 maggio prossimo l'udienza preliminare fissata nell'ambito delle indagini per la morte di Duccio Dini, il 29enne travolto e ucciso il 10 giugno scorso a Firenze da un'auto coinvolta in un inseguimento tra rom. L'udienza, prevista per questa mattina, è stata rinviata per alcuni difetti di notifica. Presenti stamani al Palazzo di Giustizia di Firenze, nei pressi del quale è stato affisso uno striscione con la scritta 'Duccio merita giustizia', numerosi amici e parenti di Duccio. Sono sette, tutte di etnia rom, le persone arrestate nell'ambito delle indagini, due al momento in carcere e cinque ai domiciliari. Nove in tutto le richieste di costituzione di parte civile avanzate al giudice, tra cui quella della famiglia del 29enne, dell'associazione Duccio Dini onlus e del Comune di Firenze. A queste si aggiungono le richieste di costituzione di parte civile avanzate da altre persone coinvolte nell'incidente, che hanno riportato ferite o danni ai veicoli.