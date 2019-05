A Firenze premiati i cappelli più belli per Corri la vita

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - In occasione della 192/a Corsa dell'Arno oggi all'Ippodromo di Firenze, alle Cascine, si è svolta la VI edizione de 'Il cappello più bello per Corri la vita', evento di beneficenza organizzato da Sanfelice in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze.

All'evento, spiegano gli organizzatori, "hanno preso parte oltre 2000 persone. I partecipanti al concorso sono stati 100". Il concorso per il cappello più bello è stato vinto, nella categoria Junior, da Elide Filindassi, in quella Creatività da Roberta Cipriani e per la categoria Eleganza da Giovanna de Palma (già vincitrice nel 2018).

Il ricavato della vendita dei cappelli realizzati dalle aziende del Consorzio che hanno aderito all'iniziativa verrà devoluto a Corri la vita Onlus, l'associazione che raccoglie fondi da destinare a progetti concreti a sostegno di donne vittime di tumore al seno. Tra le autorità presenti alla manifestazione anche il sindaco Dario Nardella.

