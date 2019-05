Epatite, 2 casi in scuola nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Due casi di epatite virale A tra i piccoli alunni di una scuola dell'infanzia di Signa, in provincia di Firenze. I due bambini colpi frequentano la stessa sezione. Lo rendo noto la Asl Toscana centro spiegando che il primo caso è stato notificato in data 17 aprile, il secondo il 20 aprile. Data la tempistica della comparsa della sintomatologia, si sottolinea, "si può escludere che il secondo caso si sia verificato per contagio dal primo. Dall'indagine epidemiologica, ancora non conclusa, sui due casi non è al momento emersa l'origine dell'infezione, da ricercare sia all'interno della scuola, che in ambito amicale o familiare".

La unità funzionale di igiene, sanità pubblica e nutrizione della zona Fiorentina nord-ovest si è attivata per predisporre gli interventi per contenere al massimo la possibile circolazione del virus. Predisposta e in parte già attuata la vaccinazione dei familiari e organizzata una seduta vaccinale per i compagni di classe e per collaboratori e operatori scolastici.