(ANSA) - PRATO, 23 APR - I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti intorno alle 10.30 di oggi in via Montalese a Prato per crollo parziale del tetto in un capannone industriale da tempo in stato di abbandono. Secondo quanto spiegato nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco hanno provveduto a effettuare una verifica e alla messa in sicurezza dell'area.