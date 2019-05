Auto travolta da piena, persona dispersa

(ANSA) - PISA, 23 APR - Un'auto con due persone a bordo è stata travolta dal torrente Pavone in piena a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), moglie e marito che stavano percorrendo una strada in prossimità di un ponte quando la vettura è stata inghiottita dall'acqua. Le operazioni di soccorso sono in corso e sul posto vi sono anche 118 e forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco. La zona è impervia ed è interessata da un forte temporale. Uno dei due occupanti, l'uomo, è riuscito a uscire dalla vettura e a mettersi in salvo mentre la donna risulta dispersa. I vigili del fuoco stanno intervenendo con personale del distaccamento di Saline di Volterra e con la squadra speleo-alpino-fluviale (Saf) inviata da Pisa. Successivamente, quando la vettura è stata ritrovata, all'interno non c'è era la donna. Il marito nell'inondazione è finito all'esterno dell'abitacolo e adesso si trova in salvo e sempre secondo ricostruzioni dei vigili del fuoco è stato l'uomo a dare l'allarme dopo esser stato sbalzato fuori dalla autovettura. Le sue condizioni non sono gravi. Le ricerche ora si stanno concentrando sulla donna dispersa. Sul posto sono presenti anche i sommozzatori del comando di Firenze e un elicottero inviato da Roma, oltre all'unità di comando locale per coordinare le operazioni di ricerca e i vigili del fuoco delle sedi pisane. Prime ricostruzioni indicano che l'auto è stata travolta dalla piena in prossimità di un ponte tra Castelnuovo Val di Cecina e la frazione di Montecastelli. Il torrente Pavone è un affluente del fiume Cecina.

Data ultima modifica 23 aprile 2019 ore 17:42