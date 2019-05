Principio incendio su volo Air France

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Un principio d'incendio ha interessato, intorno alle 12.30, un aereo passeggeri dell'Air France che si trovava sulla pista dell'aeroporto Vespucci di Firenze. Secondo quanto appreso, le fiamme, subito domate dall'intervento dei vigili del fuoco, avrebbero interessato il carrello dell'aeromobile. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Sempre in base a quanto emerso, l'incidente non avrebbe comportato alcune declassamento dell'operatività dello scalo.

Regolari, quindi, gli altri voli.



Si sarebbe verificato al termine delle fasi di atterraggio, e non poco prima del decollo come appreso inizialmente, il principio d'incendio che questa mattina ha interessato un aereo dell'Air France in arrivo all'aeroporto di Firenze. Le fiamme sarebbero divampate dal carrello a causa di un surriscaldamento. I vigili del fuoco in servizio presso lo scalo sono intervenuti estinguendole prima che interessassero altre parti dell'aeromobile. Successivamente, i passeggeri in arrivo a Firenze sono stati fatti scendere in sicurezza dalle scalette, senza che si rendesse necessario l'uso degli scivoli d'emergenza. L'aeromobile, al momento in un hangar dell'aeroporto, sarebbe dovuto ripartire per Parigi. Il volo è stato cancellato. Air France, pur confermando l'intervento dei vigili del fuoco, in una nota ha precisato che non c'è stato alcun principio d'incendio, ma solo del fumo. "Controlli tecnici sul velivolo sono in corso", afferma la compagnia aerea, spiegando che il suo personale sta assistendo i passeggeri rimasti a terra, cercando di organizzare il loro trasferimento verso la destinazione scelta. Secondo quanto si apprende da fonti della compagnia, il fumo potrebbe essere stato causato da una piccola perdita d'olio sul carrello.

