Bistecca alla Fiorentina nello spazio

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Missione compiuta per 'Fiorenza', la prima bistecca alla fiorentina lanciata nello spazio.

L'iniziativa è stata ideata dalla Trattoria dall'Oste di Firenze per porre l'attenzione sulla bistecca alla fiorentina e il suo legame col territorio, all'indomani dell'avvio dell'iter per ottenere il riconoscimento come patrimonio mondiale Unesco.

L''astronauta speciale', una lombata di 1,2 kg ribattezzata Fiorenza, è decollata all'alba dalla Tenuta Sant'Ilario a Gambassi Terme (Firenze) ed è atterrata 'sana e salva' dopo un volo di circa quattro ore. La bistecca, spiega una nota, ha raggiunto la stratosfera, agganciata ad un tagliere di legno e trainata da un pallone aerostatico riempito di elio.

Fiorenza ha toccato un'altezza di 31 km ed ha resistito a una temperatura di -54 gradi prima che il pallone aerostatico che la sollevava scoppiasse per la pressione. A quel punto Fiorenza ha iniziato la discesa a terra, frenata da un paracadute, atterrando nelle campagne senesi a circa 15 km dall'area di lancio.