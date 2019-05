Zingaretti: da Lega solo odio,non lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - "È falso che Salvini stia proponendo all'Italia un modello di sviluppo. Unica cosa identitaria per loro è l'odio, la rabbia, la ricerca del capro espiatorio. E' inaccettabile dal punto di vista etico, ma anche profondamente stupido, perché l'odio non crea lavoro, non crea benessere, non crea prospettiva di vita per le famiglie italiane. Date agli italiani il lavoro e non le pistole". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Firenze, assieme al sindaco dem Dario Nardella. Sulla città, che andrà al voto a maggio in concomitanza con le Europee, ha detto: "La qualità della vita cambia se un Comune è governato bene o male, e Firenze che è una città governata bene e per un cittadino di Roma fa la differenza. Il messaggio che voglio portare a Firenze è che dobbiamo mobilitare tutti per difendere l'amministrazione e continuare con questo progetto a Firenze".