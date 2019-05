Livorno cita in tribunale ex sindaco Pd

(ANSA) - LIVORNO, 11 APR - Il Comune di Livorno ha citato a giudizio l'ex sindaco Pd Alessandro Cosimi, per due lettere a garanzia di un mutuo da 14,5 milioni riguardanti un'operazione finanziaria effettuata nel 2005 ma che non comparirebbero negli atti dell'amministrazione. Tra il 2005 e il 2006, spiega una nota del Comune, l'allora "sindaco Cosimi ha firmato due lettere di patronage a garanzia di un mutuo da 15 mln, contratto da Aamps con il Banco popolare di S.Geminiano e S.Prospero", "senza che il Consiglio comunale ne fosse informato, come prevede la legge". Il Comune chiede i danni a Cosimi con una causa civile.

In forza delle lettere, nel 2018 la banca ha citato in giudizio il Comune chiedendo il riconoscimento di 817.121 euro. Il Comune si è opposto ritenendo nulle le missive e ha deciso di citare in giudizio Cosimi. "Abbiamo agito solo nell'interesse del Comune e dell'azienda: eravamo soci al 100% di Aamps e per questo abbiamo preso l'impegno di supportare la nostra azienda" è la replica di Alessandro Cosimi.