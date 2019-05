Jovanotti, Jova Beach a insegna ambiente

(ANSA) - FIRENZE, 9 APR - Con il Jova beach party, vogliamo "tentare una nuova avventura che è quella di portare la musica in zone di bellezza, di frontiera" e "la sfida è che la mattina dopo la spiaggia sarà più pulita del giorno prima. Una sfida che penso vinceremo". Lo ha detto Lorenzo Jovanotti intervenendo oggi nella sede della Regione Toscana a Firenze, per la presentazione delle tappe viareggine del Jova Beach Party, il 30 luglio e il 31 agosto alla spiaggia del Muraglione a Viareggio (Lucca). "Ieri sera ho visto il Tg1 con il grande Messner - ha aggiunto -, mi aspettavo quando abbiamo iniziato questa avventura che in qualche modo tutti, come è lecito e come tradizione, portassero avanti le proprie opinioni. E' un sacro santo diritto. Noi stiamo facendo le cose per bene, seguendo tutte le leggi. L'impatto ambientale sarà ridotto al minimo, e con questi eventi informeremo i ragazzi su quello che possono essere i loro comportamenti a livello ambientale" in partnership col Wwf.