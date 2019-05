Tir fuori strada A1 va fuoco, un morto

(ANSA) - FIRENZE, 5 APR - Un camionista è morto nella notte dopo che il suo tir è uscito fuori strada lungo l'A1 nel tratto tra Calenzano e Firenze Nord, prendendo poi fuoco dopo essersi ribaltato. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30. Secondo una prima ricostruzione della polstrada, l'autista, un 50enne residente nel Napoletano, è rimasto incastrato ed è probabile che il decesso sia avvenuto già dopo il forte impatto contro la barriera centrale 'new jersey' e il conseguente rovesciamento del mezzo in un terrapieno dopo aver sfondato il guardrail dalla parte opposta.

In seguito all'incidente, avvenuto in un tratto rettilineo, l'A1 è stata chiusa in sud, con uscite obbligatorie, per circa un'ora, poi è stata riaperta la sola corsia di sorpasso. Poco dopo le 8, quando erano ancora segnalati 3 km di coda in diminuzione, il traffico scorreva su tutte corsie disponibili.

L'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme si è protratto fino dopo le 6.30.