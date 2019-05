In auto quasi 400mila euro, sequestrati

(ANSA) - AREZZO, 1 APR - Quasi 400mila euro sono stati sequestrati a un 31enne e a un 32enne, entrambi fiorentini, che sono poi stati denunciati per ricettazione non essendo riusciti a giustificarne il possesso. Le banconote, da 100, 50, 20 e 10 euro, erano nascoste in un trolley e suddivise in mazzette termosaldate. E' accaduto lo scorso venerdì quando due pattuglie della polizia stradale, sottosezione di Battifolle, hanno fermato in A/1, vicino Civitella Val di Chiana, una Golf I due al controllo sono apparsi nervosi e, a quel punto, gli investigatori sono andati a fondo e dal bagagliaio è spuntato il trolley con all'interno le banconote. Il danaro, in tutto 387mila euro, era 'accompagnato' da un rendiconto annotato in appositi foglietti contrassegnati da parole in codice. La stradale ha inoltre arrestato un 28enne albanese, sulle cui tracce c'era l'Interpool.