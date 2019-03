Sequestro maschere e trucchi Carnevale

(ANSA) - SIENA, 4 MAR - Maschere, giocattoli, costumi e trucchi destinati per lo più ai bambini per un totale di 180.000 articoli per il Carnevale sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Siena perchè privi della regolare marcatura Ce.

Il sequestro è frutto di controlli effettuati dalle fiamme gialle in un esercizio commerciale della Val di Chiana e di successivi accertamenti presso le sedi fornitrici die prodotti, a Roma e a Monza. Quattro le persone segnalate all'autorità giudiziaria per frode in commercio: si tratta dei titolari del negozio e dei rappresentanti delle ditte grossiste.