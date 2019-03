'Italia che resiste'torna piazza Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 2 MAR - Di nuovo in piazza Santa Croce a Firenze, a distanza da un mese dalla prima manifestazione, l''Italia che resiste' contro il razzismo per "ribadire che ci sono punti di vista diversi che non possono essere uniformati in un mainstream governativo", come spiegato da Michele Passione, uno degli organizzatori dell'evento. Al centro della piazza è stata allestita una zona con alcuni striscioni con scritte come 'la miglior difesa è l'attracco', su cui i manifestanti hanno appoggiato barchette di carta con messaggi, libri, e delle mani di cartone che emergono da terra a simboleggiare persone affogate in mare. Tra i presenti anche Antonella Bundu, candidata a sindaco di Firenze per una coalizione formata da Firenze città aperta, Rifondazione comunista, Possibile, Sinistra italiana e Mdp.