Porti, Corsini e Provinciali interdetti

(ANSA) - LIVORNO, 27 FEB - Il gip di Livorno ha accolto la richiesta di interdizione per un anno dai pubblici uffici per il presidente dell'Autorità di Sistema dell'Alto Tirreno Stefano Corsini e per il segretario generale in carica Massimo Provinciali avanzata dalla procura di Livorno per i due che risultano indagati nell'ambito di un'inchiesta per abuso d'ufficio nella concessione temporanea di alcuni accosti del porto toscano. Il provvedimento è stato notificato stamani.

Respinta invece la richiesta per gli altri due amministratori indagati, ovvero l'ex presidente Giuliano Gallanti e l'ex dirigente del Demanio, Matteo Paroli. L'indagine, partita nel 2016 dopo un esposto di un terminalista, riguarderebbe contestazioni che risalgono anche a una decina di anni fa in cui risulterebbero coinvolte in tutto una decina di persone.