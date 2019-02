Rapine in villa:assaliti in casa Chianti

(ANSA) - SAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE), 23 FEB - Assaliti da due rapinatori, che dopo esser entrati nella loro abitazione a San Casciano Val di Pesa (Firenze) li hanno aggrediti, spintonati e minacciati con un punteruolo per farsi consegnare denaro e gioielli. E' accaduto ieri sera all'ora di cena.

Vittime due coniugi 70enni che vivono in una villetta in una zona residenziale all'ingresso di San Casciano. La rapina è stata interrotta dal rientro del figlio, che ha indotto i malviventi a darsi alla fuga ed a accontentarsi di portare via solo 110 euro. I due banditi sono entrati forzando una porta finestra. Quando si sono parati davanti alla coppia avevano il volto coperto. Uno dei due stringeva un punteruolo con cui minacciava di colpirli. Hanno poi picchiato i due per impaurirli e convincerli a consegnare soldi e gioielli. Ma sentendo rientrare qualcuno i malviventi hanno desistito, hanno preso il denaro e sono fuggiti. Indagini dei carabinieri.