Maltempo:Toscana,codice giallo per vento

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - La Sala operativa unificata permanente ha emesso un codice giallo per vento che riguarda tutta la Toscana, con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 23 febbraio. Inoltre ha emesso un codice giallo per mareggiate, sempre per tutta la giornata di domani, per l'Arcipelago toscano.

Domani, sabato 23 febbraio, dalle prime ore della notte rinforzo del vento di Grecale, che si manterrà forte per tutta la giornata su tutta la regione, fino a molto forte sui crinali appenninici. Sempre domani aumento del moto ondoso al largo fino a molto mosso, localmente agitato in serata.