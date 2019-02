Nogarin, basta sindaco,candidato Europee

(ANSA) - LIVORNO, 20 FEB - "Martedì prossimo leggerete il mio nome tra quelli dei candidati alle Europee del Movimento 5 Stelle, quindi non farò il secondo mandato da sindaco". Così il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, in apertura di una conferenza stampa convocata appositamente in sala giunta ha sciolto le riserve dichiarando ufficialmente che non si ricandiderà alle prossime amministrative ma correrà per le parlamentarie del M5s per un seggio alle europee. "Di Maio? Lo sa". Ha risposto a una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto se il leader del M5s fosse informato della sua candidatura alle Europee. "L'uno vale uno nel Movimento - ha aggiunto - e quindi mi sottoporrò alla votazione degli iscritti.

Non c'è una candidatura automatica: prima ci sarà il passaggio nel collegio toscano, poi in quello di Marche, Lazio Umbria e Toscana e poi solo dopo la vera e propria candidatura. Ho scelto la via più complicata. Sabato ho preso questa decisione con mia moglie da quel momento non ci sono più tornato sopra".