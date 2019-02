Tramvia, da lunedì in servizio T2

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Al via dalle 14.30 di lunedì prossimo il servizio ordinario della nuova linea T2 Vespucci della tramvia fiorentina che sempre l'11 febbraio, alle 12, sarà inaugurata alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e della commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu. Per due settimane poi sulla T2 si viaggerà gratis, poi biglietto da 1,5 euro.

Ancora, dal 24 febbraio via alle modiche dei bus Ataf. Tra queste l'istituzione di due nuove linee, la 16 che collegherà piazza Puccini a piazza Leopoldo toccando sia la T1 che la T2, e la 68 che invece funzionerà come una circolare tra Brozzi, Peretola e Quaracchi con le fermate del Tpl urbano e la tramvia. Per quanto riguarda le linee modificate saranno la 5, 7, 14, 23, 29, 30, 57, 66, mentre il 22 sarà sostituito dalla T2. La linea 29 toccherà via di Novoli e farà capolinea alla stazione di Rifredi, la linea 30 toccherà la fermata Guidoni della T2.

Con l'apertura della T2 la rete tranviaria fiorentina arriva a 16,8 chilometri con 37 fermate: Gest garantirà 900 corse al giorno, dalle 5 a mezzanotte e mezzo che il venerdì e sabato saranno prolungate fino alle 2 di notte. Come per la T1 anche nella T2 ci sarà una corsa ogni 4 minuti e 20 secondi nelle ore di punta.

Intanto oggi il sindaco Nardella ha inaugurato il nuovo parcheggio scambiatore di viale Guidoni a servizio della linea T2 della tramvia: oltre 250 posti auto destinati a diventare in futuro 1.500 con la realizzazione da parte di Firenze Parcheggi di una struttura multipiano. Il parcheggio da 250 posti sarà gratuito fino al 30 giugno per i residenti, per i non residenti per un mese, poi costerà nella fascia oraria di servizio della linea 2, dalle 5 alle 2, un euro per dieci ore consecutive poi scatterà la tariffa di 4 euro.