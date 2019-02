Tir si ribalta nell'Aretino,disagi su A1

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 4 FEB - Un autoarticolato carico di volantini si è ribaltato in A1, all'altezza di Monte San Savino (Arezzo), in direzione sud. L'incidente è avvenuto alle 6,15 per cause da accertare. Il conducente è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il carico si è riversato sulla carreggiata. L'autostrada è stata chiusa in direzione sud al casello di Monte San Savino dalla polizia stradale e poi riaperta intorno alle 9.15. Sul posto, oltre a pompieri e polizia stradale, personale di Autostrade per l'Italia e i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.



Data ultima modifica 04 febbraio 2019 ore 11:14